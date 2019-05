Veröffentlicht am 20. Mai 2019 von wwa

PUDERBACH – Guido Reil (AfD) kommt nach Puderbach – Am Donnerstag, den 23. Mai, richtet der Neuwieder Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) eine öffentliche Wahlkampfveranstaltung im Gemeinschaftshaus in Puderbach aus. Hauptredner des Abends ist Guido Reil. Er ist Mitglied des Bundesvorstands der AfD und kandidiert auf Listenplatz 2 der AfD für die kommende Europawahl am 26. Mai. „Ich bin und bleibe Sozi. In der AfD!“ Mit diesen Worten machte sich der Bergmann aus Essen in der AfD einen Namen. Er ist das Gesicht der sozialpolitischen Kompetenz der Alternative für Deutschland. Guido Reil, bekannt aus der TV-Talkshow „Hart aber fair“, war 26 Jahre lang aktives SPD-Mitglied, Gewerkschafter, Betriebsrat, Politiker. Im Herbst 2016 wechselte er zur AfD und begründete diesen Schritt mit den Worten: „Man kann die Augen nicht dauerhaft vor der Realität verschließen.“ Weitere Redner werden der Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag Dr. Jan Bollinger und der Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidat der AfD für den Neuwieder Kreistag Andreas Bleck sein. Die Adresse des Gemeinschaftshauses in Puderbach lautet: Zum Sportplatz 3 in 56305 Puderbach. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr und Veranstaltungsbeginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.