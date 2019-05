Veröffentlicht am 21. Mai 2019 von wwa

WALLMENROTH – Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene – Die Ortsgemeinde Wallmenroth, sowie die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bieten in Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Wallmenroth auch in diesem Jahr wieder einen Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene an.

Auf dem Parkplatz der Turnhalle in Wallmenroth wird einen Tag lang, unter fachgerechter Anleitung, der sichere Umgang mit dieser beliebten Sport- und Fortbewegungsart eingeübt. Im Workshop geht es unter anderem um richtiges Abfahren, Slalom, Kurvenlauf, Ausweichen und wirkungsvolle Bremstechniken, sowie Rutsch- und Falltechniken.

Kinder im Alter ab sieben Jahren und Erwachsene sind gemeinsam eingeladen an dem Kurs teilzunehmen. Dieser findet am Freitag, 28. Juni, von 14 bis 20 Uhr statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro pro Person. Anmeldung sind bei der Kreisjugendpflege möglich unter Telefon 0 26 81/ 81- 25 41 sowie per E-Mail unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de möglich. Dort gibt es auch weitere gehende Informationen.