HERDORF – „Clown-Workshop“ für Kinder in den Sommerferien in Herdorf – Ein Angebot der Ferienbetreuung des Kreisjugendamtes – Selbst einmal Clown sein und andere zum Lachen und Applaudieren bringen? Ein Workshop der Kreisjugendpflege für Kinder von 6 bis 13 Jahren macht es möglich. Von Montag, 15. Juli bis Freitag, 19. Juli werden sich die Kinder selbst einmal neu kennenlernen und sehen die Welt mit den Augen des Clowns. Dabei können sie erkennen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen – man muss manchmal eben nur die Perspektive wechseln. Jede Schwäche kann eine Stärke sein – das macht der Clown ganz deutlich.

Unter der Leitung der Wiesbadener Clowns Rita Meinert und Tobias Thüring werden im Workshop werden von den Kindern selbst ausgewählte Szenen bearbeitet und verfremdet und am Ende natürlich aufgeführt. Der Veranstaltungsort ist das Rathaus Herdorf.

Interessierte Kinder, die selbst einmal als Clown auf der Bühne stehen möchte und sich selbst einmal ganz anders erleben möchte, sollten sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen. Auf Anmeldungen für diese Ferienbetreuung freut sich das Team des Kreisjugendamtes Altenkirchen unter der E-Mail Adresse jugendarbeit@kreis-ak.de oder telefonisch unter 0 26 81/ 81- 25 43.