MAINZ/Horhausen – Kirchenchor Horhausen besucht Mainz

Veröffentlicht am 27. Mai 2019 von wwa

MAINZ/Horhausen – Politisches Lied kein garstig Lied – Kirchenchor Horhausen besucht Mainz – Der Kirchenchor Horhausen besuchte die Landeshauptstadt Mainz und überzeugte sich vor Ort, dass “politisch Lied kein garstig Lied” ist, sondern die politische Auseinandersetzung zur Demokratie gehört wie das Salz in die Suppe. Einen spannenden Tag erlebten Mitglieder des Kirchenchors Horhausen, die auf Einladung des Landtagsabgeordneten Peter Enders die Landeshauptstadt Mainz besuchten. Nach einem Informationsbesuch beim Landessender SWR und einem stärkenden Mittagsessen beschrieb ein Mitarbeiter der Landtagsverwaltung die Arbeit des Landtags und seiner Gremien, dabei ging er auch auf die Aufgabe der Landtagsausschüsse ein, was natürlich von besonderem Interesse war, da Peter Enders Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Landtags ist. Danach nahmen die Besucher an der Landtagsdebatte teil, anschließend fand eine intensive Diskussion mit dem heimischen Abgeordneten Peter Enders statt.