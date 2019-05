Veröffentlicht am 28. Mai 2019 von wwa

HEDDESDORF – Heddesdorfer Pfingstkirmes bietet Attraktionen – Größtes transportables Karussell der Welt kommt nach Neuwied – Noch gut zwei Wochen, dann kommen namhafte Schaustellerbetriebe aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland in die Deichstadt, um den zahlreichen Besuchern aus Neuwied und dem Umkreis ein paar unbeschwerte Stunden auf der Heddesdorfer Pfingstkirmes zu bescheren.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein paar Überraschungen geben, das versprechen sowohl Platzmeister Pascal Stoltze als auch Marcus Preis, Sprecher der Aktionsgemeinschaft Heddesdorfer Pfingstkirmes. So ist es den Verantwortlichen gelungen, das derzeit größte transportable Looping-Karussell der Welt zu verpflichten. Aus Sicht von Kirmes-Fans eine echte Sensation. Infinity heißt der Stahl-Koloss, der in der dritten Saison auf den großen Festplätzen der Republik zu Hause ist. Ein auf 40 Meter hohen Böcken aufgehängtes Pendel schaukelt sich dabei Stück für Stück nach oben, um am Ende die 24 mutigen Fahrgäste in eine Loopingfahrt in 65 Metern Höhe zu katapultieren und anschließend mit einer Spitzengeschwindigkeit von 120 km/h in die Tiefe zu stürzen. Das ist wahrlich nichts für schwache Nerven. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir Familie Joep Hoefnagels verpflichten konnten, zu uns nach Neuwied zu kommen,“ so Pascal Stoltze, der für die Auswahl der rund 70 Schaustellerbetriebe der Pfingstkirmes verantwortlich ist. „Aufgrund steigender Transportkosten, um von Festplatz zu Festplatz zu kommen, wird es immer schwieriger, neue und große Fahrgeschäfte zu präsentieren. Von daher freuen wir uns sehr, dass es für die aus den Niederlanden kommende Schaustellerfamilie in diesem Jahr in die Tour gepasst hat.“

Neben Klassikern wie Riesenrad, zwei Achterbahnen, Breakdance und Autoskooter kommt mit Haunted Castle eine neue Geisterbahn nach Neuwied. Die verlassene Burg sorgt mit drehbaren Gondeln, Wasser- und Feuereffekten sowie lebenden Darstellern für schaurig schönen Gruselspaß auf zwei Etagen.

Das Rahmenprogramm bietet in diesem Jahr zum ersten Mal ein „Frühstück im Riesenrad“ an. Initiator dieser Idee ist Marcus Preis, der Sprecher der Aktionsgemeinschaft, die vor drei Jahren auch den Kirmes-Umzug durch Heddesdorf ins Leben gerufen hat. Die Besucher erwartet ein gemütlicher Vormittag auf dem Riesenrad, dabei werden die Gäste mit einem reichhaltigen Frühstück verwöhnt. „Wir freuen uns, dass wir die Heddesdorfer Traditionsbäckerei Preißing als Kooperationspartner gewinnen konnten. Jens und Petra Preißing waren von unserem Vorschlag sofort begeistert“, schwärmt Marcus Preis, der sich von ähnlichen Aktionen auf anderen Volksfesten hat inspirieren lassen. „Die Idee ist nicht neu, auf immer mehr Volksfesten werden ähnliche Veranstaltungen angeboten, wie zum Beispiel Weinproben oder ein Weißwurstfrühstück im Riesenrad. Für uns war aber von vorne herein wichtig, dass wir ein lokales Unternehmen mit ins Boot nehmen möchten. Die Bäckerei Preißing ist wie kaum ein anderes Familienunternehmen fest in Heddesdorf verwurzelt und hat ein großes Stammklientel.“ Angesprochen werden aber nicht nur Kirmes-Fans, sondern auch Familien, die Lust haben, länger als eine übliche Fahrt die Aussicht über Neuwied zu erleben und sich dabei mit Leckereien, frischem Kaffee, Tee oder Sekt verwöhnen zu lassen. Das Frühstück im Riesenrad findet am Pfingstmontag um 9.30 Uhr statt, der Vorverkauf ist bereits angelaufen, Karten gibt es in allen Filialen der Bäckerei Preißing sowie bei der Aktionsgemeinschaft unter www.ag-heddesdorfer-pfingstkirmes@web.de

Zum vierten Mal wird an Pfingstsamstag wieder der Festumzug anlässlich der Pfingstkirmes durch Heddesdorf ziehen. Mitmachen kann jeder: Einzelpersonen, Vereine, Schulklassen, Gewerbetreibende und Gruppen aller Art. Anmeldungen sind noch möglich bis zum 4. Juni unter 0177-2636325 oder unter www.ag-heddesdorfer-pfingstkirmes@web.de