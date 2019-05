Veröffentlicht am 9. Mai 2019 von wwa

KOBLENZ – Robert Harbeck besucht auf seiner Wahlkampf Tournee Koblenz – Während ich am Straßenrand auf eine, wie bei der Politprominenz üblich, große dunkle Limousine wartete, geht Robert Harbeck mit einem freundlichen „Hallo“ an mir vorüber zum Koblenzer Jesuitenplatz. Dort hatten sich zur Mittagspausenzeit, ein paar hundert Menschen aus der Region versammelt, um den Hoffnungsträger der Grünen aus dem Norden der Republik einmal persönlich zu erleben. Die Sonne hatte sich noch nicht sehenlassen und damit ihm nicht kalt würde, zog der Chef der Grünen Fraktion kurzerhand einen Kapuzenpulli über das weiße Hemd. Dann hörte an der Seite von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Urgestein Josef Winkler, erst mal zu, was die Moderatorin über ihn zu berichten hatte.

Robert Habeck ist seit 2018 Bundesvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. In Lübeck geboren, studierte er Philosophie, promovierte und war gemeinsam mit seiner Frau als Schriftsteller erfolgreich. Dann zog es ihn in die Politik. Von 2012 bis 2018 war er Energiewende-Minister und stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

Robert Harbeck wurde 2012 „Draußenminister“. Er war für alles verantwortlich, was draußen ist: Meer, Deiche, Moore, Weiden, Wälder, Kühe und Schweine, Schweinswale und Wölfe, Stromtrassen, Atomkraftwerke, Windkraftanlagen. Sein Ministerium vereinte alle klassisch grünen Themen. Die meisten von ihnen stehen im Widerstreit. Landwirtschaft gegen Umwelt, Fischerei gegen Meeresschutz, Küstenschutz gegen Nationalpark, Energiewende gegen Umwelt. Aber hier liegt in seinen Augen der Sinn von Politik: um die richtige Lösung ringen. Verantwortung und Idealismus widersprechen sich dabei nicht, sie bedingen sich. Harbeck hat Philosophie studiert, schreibt Bücher und kann die Welt erklären. Es ist auch für Wähler von Schwarz, Rot oder Gelb eine Freude ihm zuzuhören. Er will zwar die Welt verändern, aber nicht so radikal wie es manche Zeitgenossen fordern. Bei ihm zählen eher die kleinen Schritte, die sich in den nächsten drei Jahren realisieren lassen.

Es habe sich doch in unserer schnelllebigen Zeit gezeigt, wie rasant der Fortschritt in den letzten zehn Jahren die Welt verändert hat. Deshalb ließen sich größere Zeitspannen nicht wirklich planen. In Koblenz wirbt er für Europa, denn gerade als Mittelland sind wir für unsere Nachbarn verantwortlich. 70 Jahre Freiheit und Frieden müssen wir weitertragen und dabei eine gemeinsame Stimme gegen die Supermächte China, USA und Russland haben. Er lobt aber auch die Arbeit der Menschen in den Stadt- und Gemeinderäten, die ihre Freizeit opfern, um gute Lebensbedingungen für ihre Wähler zu schaffen. Er mahnt; Gehen sie wählen und überlassen sie die Stimmen nicht den Rechten, die aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Antworten aus der Vergangenheit lösen nicht die Probleme der Zukunft, lies Harbeck wissen. Dass der vierfache Familienvater seine Doktorarbeit in Philosophie gemacht hat, zeigen die Gedanken die er für jeden verständlich, den Menschen in der Rheinmoselstadt nahebringt. Er wirbt heute für Europa. Wäre Bundestagswahl, hätte er mit seinem Vortrag bestimmt eine Menge Stimmen gewinnen können. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind im Aufwind und mit diesem Frontmann ist ihnen ein Spitzenplatz bei der nächsten Bundestagswahl sicher. Zunächst denkt der sympathische Endvierziger aus dem Norden allerdings an den Kern der Europawahl, die wie er sagt, Energie einbringen und ein Gesicht bekommen muss. (mabe) Fotos: Becker Weitere Fotos finden sich in der Galerie