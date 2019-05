Veröffentlicht am 9. Mai 2019 von wwa

ORFGEN – Sternschießen der Ex Majestäten des KKSV Orfgen – Alle zwei Jahre dürfen sich alle ehemaligen Schützenkönige und -königinnen sowie die amtierende Majestät auf das traditionelle Sternschießen freuen. In diesem Jahr trafen sich 13 Ex Könige im Orfgener Schützenhaus und nahmen in lockerer Atmosphäre die Sterntrophäe und anschließend die Ehrenscheibe der Ex Majestäten aufs Korn. Als Sieger des Sternschießens trat Schützenmeister Andreas Hassel hervor und die Ehrenscheibe sicherte sich Horst Walter Schuh. (hws) Fotos: KKSV Orfgen