KOBLENZ – Architektur-Studiengang der Hochschule Koblenz lädt zum 2. Architektur-Alumni-Sommerfest – Nach der sehr guten Resonanz auf die Auftaktveranstaltung im vorangegangenen Jahr feiert der Studiengang Architektur der Hochschule Koblenz nun sein 2. Architektur-Alumni-Sommerfest am RheinMoselCampus. Am Mittwoch, 19. Juni 2019, sind ab 17:00 Uhr alle ehemaligen und aktuellen Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freundinnen und Freunde des Fachbereichs herzlich in die Konrad-Zuse-Straße 1 auf der Karthause eingeladen. Das Sommerfest findet in diesem Jahr vor der Schreinerei des Fachbereichs im M-Flügel statt.

Im Rahmen der Veranstaltung können die Gäste die Ausstellung der aktuellen Abschlussarbeiten in den neuen Räumlichkeiten des Fachbereichs besuchen. Die Fachschaft Architektur wird mit Getränken und kleinen Snacks für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Musik, Tombola und Fotobox runden das Angebot ab. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/architektur-alumni bis 31. Mai 2019 wird gebeten.