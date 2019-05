Veröffentlicht am 9. Mai 2019 von wwa

SCHEUERFELD – SPD in Scheuerfeld geht mit einer guten Liste in die Kommunalwahl – Die Scheuerfelder Sozialdemokraten haben ihre Kandidaten für den Ortsgemeinderat nominiert. Auf der Versammlung der Scheuerfelder Mitglieder des SPD-Ortsvereins Betzdorf wurden alle Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl 2019 einstimmig nominiert.

15 Kandidaten/innen treten dabei als konstruktives und starkes Team für die Ratsarbeit in Scheuerfeld an. „Wir sind froh in Zeiten von Politikverdrossenheit, das wir für die Ratsarbeit in der Ortsgemeinde Scheuerfeld doch ein starkes Team bilden konnten,“ so der amtierende Fraktionssprecher Jörg Sterzenbach

Auf der Liste sind nicht nur erfahrene Ratsmitglieder vertreten, sondern auch neue Kandidaten/innen aus allen Berufsgruppen, die sich erstmals für die Ratsarbeit in Scheuerfeld einbringen wollen. Alle Kandidaten/innen sind im Ortsgeschehen in Vereinen, Organisationen und Gruppierungen vielfach aktiv tätig, sind gut vernetzt und kennen sich dadurch sehr gut aus.

Die Liste wurde offen geführt und somit haben auch parteilose Kandidaten/innen einen Platz. Die SPD möchte die erfolgreiche Politik der letzten fünf Jahre in Scheuerfeld fortsetzen. Die großen erfolgreichen Projekte der letzten Jahre in Scheuerfeld sind auch ein Ergebnis konstruktiver und sachlicher Mitarbeit der SPD-Fraktion im Gemeinderat und in den Ausschüssen. Ebenfalls basiert das gute und respektvolle Arbeitsklima im Gemeinderat, das von der Bevölkerung anerkannt wird, auf der fairen und engagierten Mitarbeit der SPD in Scheuerfeld.

Die SPD in Scheuerfeld will auch in Zukunft wieder einen aktiven Gemeinderat bilden, der geprägt ist von sachlicher und fairer Arbeit zum Wohle aller Bürger/innen von Scheuerfeld.

Foto: (v.l.): Hintere Reihe: Sebastian Buchen, Reiner F. Hollmann, Michael Rolland, Klaus Bürschel, Jan Hellinghausen. Vordere Reihe: Jörg Sterzenbach, Cornelia Buchen, Katharina Krah, Peter Buchen. Es fehlen: Abdurrahman Jaber, Lars Hellinghausen, Michael Heidemann, Alexander Speth, Birgit Kruse-Hellinghausen und Marion Speth.