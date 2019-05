Veröffentlicht am 8. Mai 2019 von wwa

HAMM/WISSEN – Die Grünen des Ortsverbands Hamm/Wissen treten zur Kommunalwahl für Stadt und Verbandsgemeinde Wissen an. Karin Kohl, Sozialpädagogin aus Pirzenthal und bereits 2014 in den Stadtrat gewählt, führt erneut die Liste für den Stadtrat an, gefolgt von Studiendirektor Martin Walter. Für den Verbandsgemeinderat Wissen kandidiert vorne auf der Liste der Student Sebastian Pattberg aus Katzwinkel. Ihm folgt auf Platz 2 der Journalist Hans-Willi Lenz aus Mittelhof.

Liste Stadtrat Wissen:

Karin Kohl, Sozialpädagogin Martin Walter, Studiendirektor Holger Siems, Gesamtschullehrer Markus Holschbach, Dipl. Ing. Elektrotechnik Elisabeth Emmert, Diplombiologin Dr. Cora Bender, Ethnologin Gabriele Pohontsch, Sportreferentin Werner Alebrand, Lehrer

Liste Verbandsgemeinderat Wissen:

Sebastian Pattberg, Katzwinkel, Student Hans-Willi Lenz, Mittelhof, Journalist Markus Holschbach, Wissen, Dipl. Ing. Elektrotechnik Karin Kohl, Wissen-Pirzenthal, Sozialpädagogin Holger Siems, Wissen-Pirzenthal, Gesamtschullehrer Martin Walter, Wissen, Studiendirektor Meike Schlosser, Birken-Honigsessen, Angestellte und Heilpraktikerin Elisabeth Emmert, Wissen, Diplombiologin Wolfgang Pohontsch, Katzwinkel-Hecke, Lehrer Volker Schütz, Mittelhof, Verbandsgemeindeverwaltungsrat Werner Alebrand, Wissen, Lehrer Friedrich Hagemann, Birken-Honigsessen, Jurist

Foto: (v.r.): Martin Walter, Karin Kohl, Markus Holschbach, Meike Schlosser, Sebastian Pattberg, Elisabeth Emmert, Werner Alebrand, Volker Schütz, Holger Siems. Foto: Kristina Seibert