Veröffentlicht am 7. Mai 2019 von wwa

DAADEN – Fahrraddiebstahl in Daaden – In der Nacht zum Montag entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad von einem Grundstück in der Betzdorfer Straße. Das Fahrrad stand im Gartenbereich eines Mehrfamilienhauses und war mit einem Schloss gesichert. Es handelte sich um ein schwarzes Mountain-Bike mit einer Reifengröße von 28 Zoll. Marke und Typ des Fahrrades sind nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei