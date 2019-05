Veröffentlicht am 7. Mai 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Geschicklichkeitsfahren für Einsatzfahrzeuge des Landkreises Altenkirchen – Der Kreisentscheid im Geschicklichkeitsfahren mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr findet am Sonntag 19. Mai 2019 ab 09:00 Uhr auf dem Gelände der Firma Knautz-Reisen in Langenbach bei Kirburg statt.

Der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen e.V. (KFV) lädt alle Einsatzfahrer/innen von Feuerwehr sowie den anderen Hilfsorganisationen wie DRK, THW und DLRG ein sich zu beteiligen. Die zu bewältigenden Fahrprüfungen sollen den Teilnehmern helfen, die zum Einsatz erforderlichen Fähigkeiten im Führen von Feuerwehrfahrzeugen zu erreichen. Dies erhöht die Sicherheit und führt letztendlich zur Vermeidung von Unfällen auf Einsatzfahrten durch siche­res Verhalten.

Die Prüfungen werden durch geschulte Wertungsrichter, allesamt aus den Einsatzabteilungen der Feuerwehren im Kreis Altenkirchen, in zwei Klassen abgenommen. In der Klasse A (Führerscheinklasse B) wird mit einen Feuerwehrfahrzeug bis zu einem Gesamtgewicht von 3.5 to und in der Klasse B (Führerscheinklasse C) mit einem Feuerwehrfahrzeug mit einem Gesamtgewicht größer 9 to. gestartet.

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und ein Präsent des KFV. Die drei Erstplatzierten der beiden Klassen erhalten zusätzlich attraktive Gutscheine und vertreten am 21. September 2019 den Kreis Altenkirchen beim Landesentscheid in Kusel. Das Geschicklichkeitsfahren beginnt um 09:00 Uhr mit der Anmeldung der einzelnen Teilnehmer. Die Siegerehrung ist für circa 13:00 Uhr vorgesehen.

Neben den Fahrprüfungen bieten der KFV ein umfangreiches Rahmenprogramm bestehend aus Formel 1 Fahrsimulator, ein Simulator, welcher einen Auffahrunfall nachstellt und eine Ausstellung von Feuerwehr-Oldtimer.

Die Wertungsrichter und deren Sprecher Andreas Krüger sowie der Verbandsvorsitzender Volker Hain freuen sich auf eine rege Beteiligung aus den einzelnen Einheiten und laden interessierte Zuschauer recht herzlich ein.