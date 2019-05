MEHREN – 19. Lichterfest am 1. Juni

Veröffentlicht am 7. Mai 2019 von wwa

MEHREN – 19. Lichterfest in Mehren/Westerwald – Am Samstag, 1. Juni, findet im Fachwerkdorf Mehren/Westerwald wieder das traditionelle Lichterfest statt. Es beginnt mit einem „Open Air“ Gottesdienst auf der Freilichtbühne um 19:00 Uhr unter Mitwirkung des Frauenchores Mehren. Nach dem Gottesdienst wird das Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld e.V. mit ihrem vielfältigen und modernen Repertoire von der Freilichtbühne aus, die Zuschauer unterhalten. Anschließend tritt dort die Tanzgruppe „Perlen der Honschaft“ auf.

An den verschiedenen Essens- und Getränkeständen der örtlichen Vereine können sich die Besucher wieder reichlich bedienen.

Ab circa 21:30 Uhr wird die Coverband „Zündstoff“ auf der zusätzlichen Bühne im Pfarrgarten für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Band spielt Rock und Pop, Schlager, gesungen in englisch und in deutsch, also Musik für jung und alt. Da ist für jeden etwas dabei.

Bei Einbruch der Dunkelheit werden Fackeln entzündet, Schwedenfeuer entfacht und auf dem Weiher vermitteln zahlreiche Lichter eine romantische Atmosphäre. Zwischen 22:30 und 23:30 Uhr wird auf der gegenüberliegenden Seite des Weihers ein imposantes Feuerwerk entzündet, welches sich teilweise auf der Wasserfläche spiegelt.

Danach werden die Besucher wieder von der Band „Zündstoff“ bis in die frühen Morgenstunden unterhalten. Die Veranstalter haben sich viel Mühe gemacht, um das besondere Flair der Veranstaltung herauszuheben und den Besuchern einen unterhaltsamen Abend zu bieten. Es wird kein Eintritt erhoben.

Der Ortskern wird vom Samstag ab 15:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Es ist genügend Parkraum vorhanden. Für Besucher, die einen Parkplatz außerhalb nehmen müssen, ist ein Shuttle-Service zwischen den Parkplätzen und der Festwiese unterwegs. Veranstalter des Festes ist die Ortsgemeinde Mehren unter Mithilfe vom Gemischten Chor, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Dorfverschönerungsverein.