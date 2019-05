Veröffentlicht am 7. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Klassentreffen – 60 Jahre Landwirtschaftsschule – Neun Schülerinnen des Jahrgangs 1958/1959 der Landwirtschaftsschule Altenkirchen trafen sich im Cafe Hehl in Altenkirchen zu ihrem 60jährigen Jubiläum Landwirtschaftsschule. Bei einem gemütlichen Frühstück plauderte Gerda Werkhausen geb. Schneider, Magdalena Hähr (Thomas), Luise Marenbach (Schmidt), Ingeborg Schumacher(Schuh), Ingrid Marenbach(Weller), Else Löcher (Radermacher), Margret Henn (Krämer) Hannelore Müller (Piller) und Waltraut Klein (Seelbach) über die alten Zeiten. Im heutigen Gebäude der Kreismusikschule befand sich damals die Landwirtschaftsschule. Die damalige Leiterin der Schule unterrichtete 26 Schülerrinnen des Jahrgangs 1958/59 in Hauswirtschaft, Landwirtschaft und Viehzucht. So erinnerte man sich noch gut daran, wie man Hühner im Bus transportierte und mit in die Schule brachte, um dort zu lernen, wie man richtig schlachtet. Bei einem Einzugsgebiet das nicht nur die Verbandsgemeinde Altenkirchen sondern auch die Verbandsgemeinde Hamm betraf, waren die längeren Busfahrten mit den lebenden Hühnern nicht immer ein Vergnügen und dennoch erinnerte man sich gerne an die alten Zeiten zurück. Nach dem Schuljahr legte man die Gehilfenprüfung zur Hauswirtschaftsgehilfin ab. Die meisten Mädchen arbeiteten bis zur Heirat in den elterlichen Betrieben. Die bisher sporadischen Treffen sollen jetzt jedes Jahr stattfinden. (rewa) Foto: Renate Wachow