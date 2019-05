OBERLAHR – Oberlahr verdoppelt bei Tanz in den Mai die Einwohnerzahl

Veröffentlicht am 6. Mai 2019 von wwa

OBERLAHR – Oberlahr verdoppelt bei Tanz in den Mai (fast) die Einwohnerzahl! – Sommer, Sonne und Sandstrand lockt am 30. April über 600 Partygäste nach Oberlahr! – Die „Mai“llorca-Party des Oberlahrer Junggesellenvereins knackte in der Nacht zum 1. Mai alle Rekorde. Bei annähernd mallorquinischen Temperaturen feierten rund 600 Partygäste bis in die frühen Morgenstunden. „DJ Schengi“ heizte der Menge mit abwechslungsreichen Hits aus allen Jahrzehnten und Musikrichtungen ordentlich ein. Pünktlich um 00:00 Uhr wurde der diesjährige ca. 25 Meter hohe Maibaum in die benachbarte Verbandsgemeinde nach Etscheid versteigert. Zum perfekten Abschluss lud der Junggesellenverein am 1. Mai zum traditionellen Frühschoppen auf den Kirchplatz ein. Dieser wurde ebenfalls sehr gut angenommen und in geselliger Runde konnte Marvin Holzapfel, Vorsitzender des JGV bereits ein erstes Fazit ziehen: „Die diesjährige „Mai“llorca Party hat die letzten Jahre noch einmal getoppt! Darauf sind wir sehr stolz! Wir freuen uns über jeden der den Weg nach Oberlahr gefunden hat und möchten uns nochmal ganz besonders bei den Anwohnern und der Ortsgemeinde für die Unterstützung und die Toleranz bedanken. Ohne den Zusammenhalt und das Verständnis im Ort wäre das alles nicht möglich!“

Nach der Party ist vor dem „Partywochenende“! Nach dem Erfolg der Maifeier freuen sich die Jungs besonders auf das zweite Event des Jahres. Zu ihrem 110jährigen Jubiläum lädt der JGV vom 29. Bis 30. Juni 2019 alle Feierfreudigen zur „2 Tage Mega Party“ ins Festzelt am Stadion ein. Alle Gäste erwartet ein „Hammer-Programm“ mit der Live-Band „Kontrollverlust“, die Party-, Rock- und Pop-Cover der besonderen Art zum Besten gibt. Das Jubiläums-Wochenende wird am 30. Juni mit einem gemeinsamen Dorf-Frühstück, einem Konzert des „Westerwaldorchesters Oberlahr“ und Alleinunterhalter „Werner Eul“ abgerundet. Zur „2 Tage Mega Party“ können ab sofort Karten erworben werden (Samstag: 6,00 € im Vorverkauf | Dorffrühstück am Sonntag: 10,00 €)! Diese sind bei der Bäckerei Fischer in Oberlahr und beim Vorstand des JGV (Max Büdenbender, Marvin Holzapfel, Timo Holzapfel, Maximilian Krug und Hellmuth Schachner) erhältlich.