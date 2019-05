Veröffentlicht am 6. Mai 2019 von wwa

WISSEN – Norweger Simon Claussen verstärkt Wissener Luftgewehrmannschaft zur kommenden Saison – Seit nunmehr drei Saisons ist die Luftgewehrmannschaft des Wissener Schützenverein in der ersten Bundesliga vertreten. In diesen drei Jahren führte Sanja Vukasinovic das Wissener Team als Nummer eins an. Vor kurzem erhielt der Wissener Schützenverein die traurige Mitteilung, dass Sanja Vukasinovic zukünftig aus staatlichem Interesse des serbischen Verbandes nicht mehr in der Deutschen Bundesliga schießen darf, da ihr sonst Sportfördergelder gestrichen werden.

Aus diesem Grund wurde es für die Wissener Verantwortlichen notwendig, nochmals auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, um mit doppelt besetzter „Ausländerposition“ in die neue Saison gehen zu können.

Am Montag, 06. Mai teilte der Wissener SV mit, dass mit Simon Kolstad Claussen ein hervorragender Ersatz gefunden wurde. Simon Claussen ist 28 Jahre alt und wohnt im norwegischen Setskog. Beruflich ist Simon freier Journalist bei einer lokalen Tageszeitung und einem lokalen TV-Sender. Aktuell gilt Simon als einer der weltbesten Kleinkaliber-Schützen und konnte in der Disziplin KK 3 x 40-Schuss beim Welt-Cup 2019 in Neu-Delhi herausragende 1182 Ringe erzielen!

Aber auch mit dem Luftgewehr hat Simon Claussen in der vergangenen Zeit seine internationale Klasse unter Beweis gestellt. Beim Welt-Cup 2019 in Peking konnte er mit einem Ergebnis von 595 Ringen auf sich aufmerksam machen. Seit dem Jahr 2014 hat er in den unterschiedlichsten Disziplinen an zwei Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften und neun Welt-Cups teilgenommen und an Erfahrung gesammelt. Diese Erfahrung wird Simon Claussen in der kommenden Saison für den SV Wissen einsetzen.

Gemeinsam mit den etablierten Schützinnen und Schützen, sowie den Neuzugängen Jessie Kaps, Benedikt Mockenhaupt, sowie dem neuen „Führungsduo“ Anna Nielsen und Simon Claussen, hat der Wissener Schützenverein nun allen Grund, zuversichtlich auf die neue Saison zu blicken.