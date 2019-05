Veröffentlicht am 6. Mai 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Ministerin und CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner in Gebhardshain zu Besuch – Darüber, wie eine sichere Zukunft für Land- und Waldwirtschaft aussieht, spricht Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner am 20. Mai 2019 ab 15:30 Uhr im Westerwälder Hof in Gebhardshain. Im Anschluss daran bieten sich Möglichkeiten auch Fragen an die Ministerin zu stellen.

Wir freuen uns sehr, dass Julia Klöckner unser Gast ist und unseren Landratskandidaten Dr. Peter Enders im Wahlkampf unterstützt. Die CDU im Kreisverband Altenkirchen heißt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung herzlich Willkommen. „Wir sind gespannt darauf, die Entwicklungen im Bereich der aktuellen Debatten zu Ernährung, Tierwohl, Borkenkäfer und Düngeverordnung aus erster Hand zu erfahren“, so der Kreisvorsitzende Michael Wäschenbach.