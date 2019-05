Veröffentlicht am 6. Mai 2019 von wwa

NIEDERBIEBER – „Stark für Niederbieber“ – SPD Ortsvorsteherkandidat Karl Heinz Troß stellt sich und seine Mannschaft vor Karl Heinz Troß ist 62 Jahre alt, verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Von Beruf ist er Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Bis März 2019 war er für Niederbieber der zuständige Bezirksbeamte der Polizei Neuwied und das über 20 Jahre lang. Seit zehn Jahren ist Troß als stellvertretender Ortsvorsteher für die SPD im Ortsbeirat Niederbieber tätig. Troß möchte seine Erfahrungen gemeinsam mit den Kandidaten im Ortsbeirat für die Interessen der Niederbieberer Bürger/innen einsetzen. Mit Doris Szwed, Sabine Pohling, Günter May, Roland Metz, Horst Flammersfeld, Lena Ehlscheid und Bernd Rau hat er engagierte Mitstreiter, die in den unterschiedlichsten Bereichen sich bereits engagieren und dem Ortsteil verbunden sind.

Das Leben in Niederbieber soll aus ihrer Sicht, auch bis ins hohe Alter, möglich sein, ebenso liegen ihnen die Anliegen der Vereine, Initiativen und weitere Organisationen am Herzen und man will ihnen bei der Ausübung des Ehrenamtes zur Seite stehen. Eines der konkreten Ziele ist es gemeinsam weiterhin das Ortsbild zu verschönern. Getreu dem Motto „Stark für Niederbieber“ stellen sie sich am 26. Mai 2019 zur Wahl.

Foto: (v.l.): Roland Metz, Bernd Rau, Sabine Pohling, Karl-Heinz Troß, Doris Szwed, Lena Ehlscheid, Horst Flammersfeld, Günter May