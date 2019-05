Veröffentlicht am 6. Mai 2019 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Wandertag und Prinzenschiessen beim SV Leuzbach-Bergenhausen – Zur traditionellen Maiwanderung, am 1. Mai, trafen sich 60 Freunde des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen an der Gaststätte „Kumm ren“. War man zu Beginn noch skeptisch, was das Wetter betraf, so klarte es über den Tag immer weiter auf, so dass man nachmittags im strahlenden Sonnenschein den Mai im Schützenhaus begrüßen konnte. Die Wanderung und die Wegführung war vom Schützenkönig Uwe II ausgesucht worden und es ging über Almersbach in Richtung Bismarckturm. Dort wurde eine Rast eingelegt und sich entsprechend mit flüssiger und fester Nahrung gestärkt. Die große Anzahl der Kinder hatte ausreichend Gelegenheit sich am und um den Bismarckturm auszutoben. Es ist immer wieder bemerkenswert, mit welcher Energie und Ausdauer sich auch die jüngsten einbringen. War man doch schon eine schöne Strecke marschiert und musste diese auch wieder zurückgehen. Wieder im Schützenhaus angekommen, erwartete die munteren Wanderer die nächste Stärkung in Rahmen von Salaten und köstlichem Grillgut. Hier waren dann auch die Senioren und einige andere Nachzügler des Vereines zugegen, sodass die Gesamtanzahl der Teilnehmer auf 80 angestieg. Wenn man das in Relation zur Mitgliederzahl des Vereines stellt, zeugt das von dem regen Vereinsleben und der aktiven Teilnahme daran. Der Vorstand sowie der Festausschuss zeigten sich hoch zufrieden.

Nach dem Mittagessen folgte der eigentliche Höhepunkt des Tages. Eine Vielzahl der Vereinskinder kam zusammen, um die Majestäten bei den Bambinis und den Schüler zu ermitteln. Mit enormem Eifer und Enthusiasmus versuchten bei den Bambinis acht der kleinsten Schützen altersgerecht ihr Glück, den hölzernen Vogel „von der Stange zu holen“. Bei den etwas älteren Jungschützen waren es anfangs sechs Teilnehmer, die zunächst die Preise des Vogels abschossen. Beim anschließenden Schießen auf den Rumpf nahmen noch fünf Jungschützen teil.

Bei den Jüngsten gelang es Lars Unruh Bambiniprinz des Vereins zu werden. Neue Jungschützenkönigin des SV Leuzbach-Bergenhausen wurde nach einer sehr spannenden Schlussphase Nele Griffel. (Dirk Euteneuer) Fotos: SV Leuzbach-Bergenhausen