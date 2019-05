ALTENKIRCHEN – Internationales Akkordeon Festival in Altenkirchen

Veröffentlicht am 5. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Akkordeonale 2019 – Internationales Akkordeon Festival in Altenkirchen – Am Mittwoch, 22. Mai, gastiert das Internationale Akkordeonfestival wieder in der Stadthalle Altenkirchen. Einlass ist ab 19:00Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. So verschieden die kulturellen Hintergründe und Persönlichkeiten, so unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen und Stile der Musikerinnen und Musiker: Einerseits mit klassischer Ausbildung, andererseits mit dem Instrument als kulturellem Bestandteil von frühester Kindheit an aufgewachsen. Akkordeon in all seinen Facetten.

Mit der gemeinsamen Sprache Musik schaffen sie eine Verständigung, die sich nicht um Grenzen und Trennendes schert, dafür einen lebendigen Austausch kreiert. Improvisationstalent, Spontaneität und Spaß am gemeinsamen Konzert verbinden die vielfältigen Klangmöglichkeiten zu etwas Neuem, bis jetzt noch nicht Gehörten.

Ein Fest der Klänge! Virtuos und temperamentvoll! Adrenalin und Seelenbalsam! Ein Ereignis der besonderen Art!

Eintritt: VVK ermäßigt 16 / normal 20 Euro; ABK ermäßigt 20 / normal 25 Euro. Tickets und Informationen im Kulturbüro Altenkirchen, unter www.kultur-felsenkeller.de und Telefon: 02681 7118. Foto: R. Wachow