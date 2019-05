Veröffentlicht am 5. Mai 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Wählergruppe Bohlscheid stellt ihr Wahlprogramm vor – Bereits aktiv für Weyerbusch und seine Bürger – Eine gesunde Mischung aus Alt und Jung, alteingesessenen und Neubürgern, erfahrenen Ratsmitgliedern und engagierten Bürgern, kurz ein Querschnitt der Bewohner, Vereine und Interessensgruppen Weyerbuschs – so stellt sich die Wählergruppe Bohlscheid dar. Die Gruppe legt großen Wert darauf, dass sie kein Debattierverein ist, sondern ihre Vorstellungen bereits jetzt in vielen Gremien wie Räten und Vereinen des Ortes umsetzt und dabei immer mit anpackt.

Listenführerin Engolda Bohlscheid: „Weyerbusch verändert sich zurzeit rasant. Die Wählergruppe Bohlscheid will und wird etwas für Weyerbusch und für seine Einwohner bewegen. Gerne werden wir dabei unsere Kenntnisse und Erfahrungen, die wir im Gemeinde- und Verbandsgemeinderat, in zum Teil führenden Positionen in den Weyerbuscher Vereinen und Organisationen sowie bei den Veranstaltungen des Leader-Projekts gewonnen haben, für unser aller Wohl einsetzen.“

Folgende Ziele vertritt die Wählergruppe:

eine gute Familienarbeit:

Weyerbusch ist ein Ort, wo sich Familien ansiedeln und leben wollen. Hierfür ist es ein absolutes Muss, ausreichend Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Die zukünftigen Ratsmitglieder wollen dafür sorgen, dass neu zuziehende Familien persönlich aufgesucht und ihnen Kontakte in Weyerbusch angeboten werden. Die kleinen Neubürger sollen mit einem Geschenk begrüßt werden, denn auch die Wählergruppe Bohlscheid steht für den Slogan: Kinder sind unsere Zukunft!

Platz für die Jugend:

Den Jugendlichen in Weyerbusch soll ein eigenes Zuhause z.B. in Form eines Bauwagens geboten werden. Weiter will die Wählergruppe dafür sorgen, dass die Tradition des Bolzplatzes in Weyerbusch wiederauflebt und zusammen mit der Jugend Platz für weitere Aktivitäten geschaffen wird.

eine aktive Seniorenarbeit:

Listenmitglieder sind bereits jetzt aktiv bei der Planung des zukünftigen Seniorentreffs in Weyerbusch dabei, bei dem bei Kaffee und Kuchen u.a. Gemeinschaftsspiele gemacht werden können. Auch ein regelmäßiger Tanztee und Bewegungsangebote gehören für die Liste Bohlscheid zu den anzubietenden Punkten. Es gilt das Wissen und die Kenntnisse der Seniorinnen und Senioren des Ortes für die Zukunft zu erhalten.

eine Bücherbörse:

Einen solchen Treffpunkt für leseinteressierte Menschen soll es auch in Weyerbusch geben. Eine Bücherbörse z.B. in Form einer ehemaligen Telefonzelle ist zugleich auch ein guter Treffpunkt für Gespräche – nicht nur über Buchinhalte.

Bürger- und unternehmensfreundliche Verkehrsführungen in Weyerbusch sollen geschaffen werden, egal ob für Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, Busse oder LKW!

Die Wählergruppe Bohlscheid steht für die Wirtschaft im Ort: Gutes Klima und gute Chancen – auch für Neuansiedlungen – sind ein absolutes Muss! Von einem positiven Wirtschaftsstandort Weyerbusch profitieren alle Bürger.

Die Liste Bohlscheid macht sich für den Erhalt des Brauchtums wie z.B. der Maifeierlichkeiten oder des Dorffestes in Weyerbusch stark, möchte aber zugleich auch die Initiierung neuer Vorhaben wie z.B. das Kinderfest unterstützen.

Nicht zuletzt macht sich die Wählergruppe für ein positives und gutes Zusammenleben in Weyerbusch stark sowie für den Erhalt des dörflichen, aktiven Lebens in Hilkhausen. Sie unterstützt dabei ausdrücklich neben einer weiteren Amtszeit des Bürgermeisters Dietmar Winhold auch den Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers in Hilkhausen, Guido Barth, der im Übrigen auch auf der Liste Bohlscheid kandidiert.

Absolut wichtig ist der Gruppe, dass die Menschen sich in Weyerbusch wohlfühlen!

Die Wählergruppe Bohlscheid verspricht ihren Wählern, dass sie alles daran setzen wird, ihre Ziele umzusetzen. Für weitere Vorschläge und Themen ist sie natürlich offen, denn auch Offenheit gehört zu den Eigenschaften der Liste. Dass die Liste mit anpackt, wenn es um das Erreichen der Ziele geht, fasst Listenmitglied Max Weller so zusammen: „Do hilft keen Moulenschpitzen, do muss jepeffen weern!“

Die Liste Bohlscheid, das sind:

Engolda Bohlscheid, Max Weller, Andreas Seifen, Timo Lenz, Mike Ramme, Christina Otto, Markus Schuster, Konstantin Rözel, Roland Lamm, Thomas Seelbach, Arthur Buchholz, Angela Räder, Bianca Marenbach, Dieter Schneider, Elke Issel und Guido Barth. (korö) Foto: Marenbach