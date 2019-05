Veröffentlicht am 5. Mai 2019 von wwa

NEUWIED – Großes Interesse am Infostand der AfD in der Neuwieder Innenstadt – Der Kreisverband der AfD Neuwied war am Wochenende mit einem Infostand in der Neuwieder Innenstadt präsent, um über sein Programm zur Kommunal- und Europwahl zu informieren. Des Weiteren haben die Parteifreunde intensiv für die öffentliche Wahlkampfveranstaltung, die am 10. Mai 2019 ab 19:00 Uhr in der Stadthalle Neuwied (Heimathaus) stattfinden wird, geworben. Dazu der Spitzenkandidat der AfD für den Stadtrat Neuwied René Bringezu: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Prof. Dr. Jörg Meuthen für unsere Wahlkampfveranstaltung gewinnen konnten. Wir hoffen, dass viele Bürger unsere Veranstaltung besuchen und sich aus erster Hand über die Ziele unserer Partei informieren.“ Der Kreisverband der AfD Neuwied wird weiterhin verstärkt im Kreis präsent sein, um über sein Kommunal- und Europawahlprogramm zu informieren. Einen Überblick über die Aktivitäten der AfD in Neuwied gibt es im Internet unter www.afd-neuwied.de und www.facebook.com/afd.neuwied.