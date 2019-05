Veröffentlicht am 6. Mai 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Wahlkampfveranstaltung der AfD mit Prof. Dr. Meuthen – Am Freitag, den 10. Mai, richtet der Neuwieder Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) eine öffentliche Wahlkampfveranstaltung in der Stadthalle Neuwied (Heimathaus) aus. Für die Veranstaltung wurde der Europaabgeordnete Prof. Dr. Jörg Meuthen gewonnen. Der AfD-Politiker und Wirtschaftswissenschaftler ist Mitglied des Europäischen Parlaments, einer von zwei Bundessprechern der Partei und der AfD-Spitzenkandidat für die kommende Europawahl am 26. Mai 2019. Weitere Redner werden der Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag Dr. Jan Bollinger, die Kandidatin der AfD für den Neuwieder Kreistag Gerlinde Seidel (Listenplatz 2) und der AfD-Spitzenkandidat für den Neuwieder Stadtrat René Bringezu sein. Die Stadthalle Neuwied befindet sich in der Luisenstraße 6 in 56564 Neuwied. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr und der Veranstaltungsbeginn ist 19:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.