Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss – Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kölner Straße in Altenkirchen wurde der 60 Jahre alte Fahrer eines Audi hinsichtlich seiner Verkehrstauglichkeit überprüft. Hierbei stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten fest. Ein vor Ort durchgeführter Alco Test verlief positiv. Ferner wurde bekannt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Verstöße aufgefallen ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Quelle: Polizei