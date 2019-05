Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – E-Ladesäulen in Altenkirchen offiziell in der Quengelstraße und am Marktplatz in Betrieb genommen – Zwei E-Ladesäulen wurden von Stadtbürgermeister Heijo Höfer offiziell in Betrieb genommen. In der kleinen Quengelstraße steht eine Säule für Autos und am Marktplatz eine für Zweiräder. Die, so Höfer, stehen den Benutzern zunächst kostenfrei zur Verfügung.

Die Kosten für die Schnellladesäule belaufen sich auf 38.000 Euro. Gefördert wurde die Installation durch die Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH (EKM) mit 90 Prozent, das sind circa 34.200 Euro. Die Ladesäule auf dem Marktplatz ist für Akkus von E-Bikes vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf circa 10.000 Euro. Auch bei ihr gab es eine neunzigprozentige Bezuschussung von der EKM. Fotos: R. Wachow