Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Grundschüler besuchen Feuerwehr in Steinebach – Zum Abschluss ihrer Unterrichtseinheit „Die Feuerwehr“ erhielten die Drittklässler der Astrid Lindgren Grundschule Gebhardshain interessante Informationen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Steinebach. Oberbrandmeister Markus Beichler erörterte den kleinen Besuchern u.a. die Vorgehensweise im Brandfall sowie die verschiedenen Arten der Brandbekämpfung. Die Schutzausrüstung eines Feuerwehrmannes wurde ebenfalls anschaulich demonstriert und immer wieder konnten die Schüler ihr reichhaltiges Vorwissen unter Beweis stellen. Anschließend durften die Fahrzeuge besichtigt werden und die Kinder spritzen mit einem Stahlrohr Wasser, so dass Regenbögen entstanden. Bevor die Drittklässler mit den Feuerwehrfahrzeugen zurück zur Schule gebracht wurden, zeigten sich zahlreiche Schüler interessiert, selbst einmal in die Jugendfeuerwehr einzutreten.