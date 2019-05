BONN – Pärchen wandert in die Justizvollzugsanstalt

Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

BONN – Streit ruft Polizei auf den Plan: Paar mit Haftbefehl gesucht und verhaftet – Ungewöhnlicher Einsatz für eine Polizeistreife der Wache Rheinbach. Am Samstagmorgen, 04. Mai, um 03:25 Uhr waren sie in der Nacht zu Samstag von Hausbewohnern über einen Streit in einer Rheinbacher Wohnung gerufen worden.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine 35jährige Frau und deren 42jährigen Lebensgefährten. Beide waren leicht verletzt, verzichteten aber ausdrücklich auf die Versorgung durch die herbeigerufenen Rettungssanitäter. Weitere polizeiliche Ermittlungen wollten sie ebenfalls nicht.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich allerdings heraus, dass Beide mit Haftbefehl wegen des Verdachts der Unterschlagung gesucht wurden. Gegen die 35ijährige lag zudem ein weiterer Haftbefehl vor: Wegen Diebstahls muss sie eine 90tägige Haftstrafe antreten. Sie und ihr Freund wurden festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Von dort aus werden sie in die Justizvollzugsanstalten gebracht. Quelle: Polizei