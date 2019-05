Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

KIRCHEN – Pärchen bei Ladendiebstahl ertappt – Aufmerksame Mitarbeiterinnen der Rossmann-Filiale Kirchen ertappten am Freitag, 03. Mai, gegen 16:00 Uhr ein ausländisches Pärchen mit Wohnsitz in Neunkirchen (Siegerland) dabei, wie dieses Waren aus den Auslagen vor dem Markt entnahm und in Plastiktüten des angrenzenden TEDi steckte. Dabei agierte die schwangere Frau als Langfinger und ihr Mann stand Schmiere. Durch die hinzugerufene Polizei wurden im Pkw der beiden Personen größere Mengen Hygiene- und Reinigungsartikel im Wert von knapp 200 Euro gefunden, die man bereits zum Abtransport verstaut hatte. Die Beschuldigten wurden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt, was die Frau durch das Vorspiegeln von einsetzenden Geburtswehen zu verhindern versuchte. Quelle: Polizei