ALTENKIRCHEN – Stadtfest 2019 – Auch 2019 erwartet die Besucher beim Altenkirchener Stadtfest wieder ein tolles kostenfreies Kulturprogramm, viele Aussteller mit Infos, Warenangeboten und kulinarische Köstlichkeiten in der Innenstadt von Altenkirchen. Bereits ab Freitagmittag ist der Kirmesplatz auf dem Mühlengassenparkplatz geöffnet.

Das Stadtfest selbst beginnt am Samstag um 11:00 Uhr und wird auf dem Schlossplatz von Stadtbürgermeister Heijo Höfer mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind hier willkommen mit einem Schluck Freibier anzustoßen und das abwechslungsreiche Wochenende einzuläuten.

Auf dem neuen Marktplatz finden sich in diesem Jahr verschiedene Vereine aus Altenkirchen und Umgebung. Unter dem Motto „Markt der Vereine“ gibt es nicht nur Vereinsinfos, sondern auch die Möglichkeit sich aktiv beim Eisstockschießen, Bouldern oder Badminton zu beteiligen.

Die vielen Autohäuser der Stadt sind auch wieder dabei und zeigen in der Kölner Straße die neusten Modelle der unterschiedlichsten Automarken. Hier wird es auch wieder einen Fahrradflohmarkt bei Intersport Hammer geben.

Auf der Hauptbühne am Schlossplatz ist an beiden Tagen wieder ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm vorgesehen und für jeden Geschmack etwas dabei. Regionale Musik- und Showtanzgruppen, die Kölner Partyband „Hey Kölle, die Rockhouse Brothers mit 50er Jahre Rock ´n Roll – kombiniert mit zeitgenössischen Party-Hits, die Country Band „The Free Bears“ sowie die Boygoup „Big Maggas“, die schon bei vergangenen Stadtfesten die Besucher in Altenkirchen begeistert hat. Ausführliche Infos zu den Bands finden Sie auf der Website: www.stadtfest-altenkirchen.de

Am Sonntag gibt es entlang der Bahnhofstraße ab 11:00 Uhr wie im vergangenen Jahr eine Regionalmeile mit mehr als 15 Anbieter/innen aus der Region und von 13:00 bis 18:00 Uhr laden die Geschäfte im Festbereich zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Mit Unterstützung der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt und dem Mehrgenerationenhaus gibt es auch wieder die Möglichkeit am Sonntagmorgen beim „Bürgerfrühstück“ mitzumachen und den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück auf dem Marktplatz zu beginnen.

ProgrammStadtfest Altenkirchen

+ 5. Mai 2019 Bellersheim EnergieBühne auf dem Schlossplatz E Samstag, Mai 2019 11.00 Uhr Eröffnung & Fassanstich

11.00 Uhr bis 13.00 Uhr Jugendblasorchester Mehrbachtal, CVJM American Sportclub e.V., Minis, Peewees, Juniors

13.30 Uhr 14.00 Uhr Samba Wind

14.00 Uhr 14.30 Uhr Aikido Vorführung – DJB Marienstatt

14.30 Uhr 15.00 Uhr Samba Wind

16.00 Uhr 18.00 Uhr Partyfactory – Chart-Hits & Rock Klassiker Umbau

Bellersheim Unternehmensgruppe präsentiert:

19.00 Uhr 21.30 Uhr Hey Kölle – Kölsche Partyband

22.15 Uhr 24.00 Uhr Big Maggas – die schönste Boygroup der Welt

24.00 Uhr ENDE

Sonntag, 5. Mai 2019

11.00 Uhr 12.30 Uhr Bindweider Bergkapelle

13.00 Uhr 14.30 Uhr Schräglage – Jazzband

14.45 Uhr 15.00 Uhr In Motion – Showtanzgruppe

15.00 Uhr 15.15 Uhr CVJM American Sportclub e.V. – Senioren

15.15 Uhr 15.30 Uhr Showtanzgruppen KG Altenkirchen

15.30 Uhr 15.45 Uhr Dancepoint Ingelbach

16.30 Uhr 18.00 Uhr Rockhouse Brothers 18.00 Uhr ENDE

Sonntag: Cafeteria der Kinderkrebshilfe Gieleroth in der Sparkasse Westerwald-Sieg • Samstag & Sonntag: Bungee Trampoli

Fußgängerzone & Kölnerstraße Einkaufs & Flaniermeile

Sonntag 14.30 Uhr Modenschau bei Modehaus Koch mit Live DJ

Samstag/Sonntag Kunstausstellung in der Jugendkunstschule „CoSiMamachtBLAU“ Mühlengassenparkplatz Kirmes von Freitag – Sonntag Kölnerstrasse –

Wirtschaftsmeile der Westerwald Bank Große Autoshow Piratenrutsche für Kinder Torwand schießen Eicherfreunde Westerwald

Samstag & Sonntag Marktplatz – Kulturplatz der Sparkasse Westerwald Sieg Markt der Vereine Livemusik Samstag

15.00 Uhr 18.00 Uhr Kölsche Katti – Musik zum Mitschunkeln

19.00 Uhr 22.00 Uhr Free Bears – Country Rock´n Roll

Sonntag 10.30 Uhr Bürgerfrühstück Sitzgelegenheiten sowie Kaffee & Brotaufstrich wird gestellt 13.00 Uhr 14.00 Uhr Mundharmonika Trio Altenkirchen

15.00 Uhr 16.00 Uhr Big Band Bad Marienberg

Bahnhofstraße UNIKUM präsentiert am Sonntag Regionalmeile – Produkte & Waren aus der Region Sonntag 13.00 – 18.00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag ( nur innerhalb des Festgebietes )