Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

OBERRADEN – Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses am 18. und 19.Mai 2019 – In wenigen Tagen ist es so weit. Nach ziemlich genau einjähriger Bauzeit soll die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses am 18. und 19. Mai 2019 gefeiert werden. Am Samstag erwartet die Besucher ein interessantes Rahmenprogramm für Jung und Alt. Natürlich werden auch Führungen durch das neue Gebäude angeboten. Ab 18:00 Uhr findet die Preisverleihung zum großen Malwettbewerb statt. Alle Kinder zwischen zwei und 12 Jahren haben die Möglichkeit ein Bild zum Thema „Ich und die Feuerwehr“ zu malen und dieses bis zum 13. Mai im Rewe Markt Straßenhaus in den bereitstehenden Container einzuwerfen. Abends wird das „Classic Rock Commando“ für Stimmung sorgen und kräftig einheizen. Der Eintritt ist FREI!

Der Sonntag startet mit einem letzten Alarm der beiden Feuerwehrstandorte Oberraden und Straßenhaus, der den gemeinsamen symbolischen Einzug, unter musikalischer Begleitung der „RhineCircle Pipe and Drums“, ins neue Feuerwehrhaus einläutet. Ab 11:00 Uhr wird die offizielle Einweihung unter Begleitung des MGV Oberraden gefeiert. Auch am Sonntag lädt ein umfangreiches Rahmenprogramm zum Verweilen ein. An beiden Tagen ist natürlich für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Weitere Infos zum Programm finden sich auf der Homepage oder der Facebookseite. (Florian Merkelbach)