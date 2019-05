Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

SCHEUERFELD – Kind bei Verkehrsunfall verletzt – Sechsjähriger fährt mit Fahrrad vor Bus – Ein sechsjähriger Junge aus Scheuerfeld wurde am Freitagnachmittag, 03. Mai, gegen 15:45 Uhr in der Industriestraße mit seinem Fahrrad von einem Linienbus erfasst und verletzt. Der Schüler fuhr seinen Spielkameraden auf der leicht abschüssigen Straße In der Au hinterher und geriet im Einmündungsbereich zur Industriestraße ungebremst vor den Linienbus, dessen Fahrer an dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge, so die Polizei, keine Schuld trifft. Der Junge hatte Glück im Unglück. Während sein Fahrrad von dem Bus noch einige Meter mitgeschleift wurde, prallte er selbst nach der Kollision vom Bus ab, fiel auf den angrenzenden Grünstreifen und erlitt nur Prellungen. Zur Beobachtung verblieb er vorsorglich im Krankenhaus. Quelle: Polizei