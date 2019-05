Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

NEITERSEN – Die“ LOTTO- Elf“ zum dritten Mal auf der „EMMA“ in Neitersen – Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen freuen sich, die Lotto Elf Rheinland-Pfalz schon zum dritten Mal auf der „EMMA“ in Neitersen begrüßen zu können. Am 15.Mai um 19:00 Uhr spielt die Prominentenauswahl Lotto-Elf gegen eine Ü40 Auswahlmannschaft der „Emma-Elf“. Der stellvertretende Vorsitzende des WSN Marco Schütz begrüßte beim Pressegespräch Im Vereinsheim „Auf der EMMA“ unter anderem den Schirmherren der Benefizveranstaltung Bürgermeister Fred Jüngerich, den Organisator und Manager der Lotto-Elf, Hermann Josef Ganser und den Trainer der Prominentenelf Hans Peter Briegel. Des Weiteren begrüßte Schütz Inka Orth und Petra Butter vom „Bunten Kreis“ Rheinland, an den der Erlös der Benefizveranstaltung geht.

Anschließend erteilte Schütz das Wort dem Organisator der Lotto-Elf Hermann Josef Ganser. Dieser ließ die Geschichte der Lotto-Elf noch einmal kurz Revue passieren. Seit nunmehr 20 Jahren, so Ganser, spielt die LOTTO-Elf auf unzähligen Sportplätzen in Rheinland-Pfalz für den guten Zweck. Die Erfolgsbilanz 2018 beinhaltet, elf Benefizspiele, zehn Feldspielsiege und eine Niederlage, Torverhältnis 111:15. Etwa 7.900 Zuschauer besuchten die Spiele und der Gesamterlös 2018 betrug 165.540,83 Euro, die dem guten Zweck zugeführt wurden.

In Mülheim Kärlich fand am 4. September 2018 der letzte Auftritt der Lotto-Elf im vergangenen Jahr statt. In diesem Jahr werden insgesamt elf Spiele bestritten und die Premiere 2019 findet in Neitersen statt. Hans Peter Briegel verlas im Anschluss die Namen der Spieler der Lotto-Elf. Unter anderen werden Matthias Herget, Marco Reich, Guido Buchwald und Comedian Guido Cantz unter der sportlichen Leitung von Europameister Hans Peter Briegel und Edgar „Euro Eddy“ Schmitt einlaufen. Vor dem Benefizspiel werden die „Kleinen“ des WSN das Vergnügen haben, bei einem Schnuppertraining mit Darius Wosz und Torwarttrainer Wolfgang Kleff einige spielerische Tricks der „Großen“ zu lernen. Das Schnuppertraining beginnt um 16:30 Uhr. Der Erlös der Veranstaltung geht dieses Mal an den „Bunten Kreis“ Rheinland-Pfalz. Der „Bunte Kreis“ ist eine soziale Einrichtung, der sich um scherkranke Kinder und deren Angehörige während der Krankheit der betroffenen Kinder kümmert. Seit nunmehr elf Jahren, so berichtet Inka Orth vom „Roten Kreis“ betreuen 20 Kinderkrankenschwestern, vier Sozialpädagogen, zwei Psychologen und Ärzte die betroffenen Familien. (rewa) Foto: Renate Wachow