GEBHARDSHAIN – Traktorfahrer vom eigenen Troktor überrollt

GEBHARDSHAIN – Traktorfahrer schwer verletzt – Am Freitagnachmittag, 03. Mai, gegen 17:00 Uhr bemerkte ein 51jähriger Traktorfahrer technische Probleme an seinem Traktor, hielt auf dem abschüssigen Wolfsweg in Gebhardshain an und stieg ab, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Während der Kontrolle setzte sich der Traktor plötzlich in Bewegung. Bei dem Versuch, wieder aufzuspringen und die Handbremse zu erreichen, geriet er unter den linken Hinterreifen und wurde überrollt. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen geflogen. Dank eines ortsansässigen Arztes, so die Polizei, konnte bereits an der Unfallstelle eine unmittelbare Versorgung erfolgen. Quelle: Polizei