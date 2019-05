Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

OBERBIEBER – Unterschriftensammlung Ausbau „Zum Stausee“ – SPD bietet Zusammenführung der Listen an – Nach der Bekanntmachung der FWG Oberbieber bereits 500 Unterschriften gesammelt zu haben, bietet die SPD Oberbieber an, diese Listen zusammenzufassen. Im August letzten Jahres fand die Infoveranstaltung des Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber zum Mehrgenerationenplatz statt, bei der viele kritische Stimmen bezüglich des Verkehrsaufkommens laut wurden. Das Naherholungsgebiet Aubachtal ist derzeit schon stark verkehrlich belastet; wegen des Stausees und der zahlreichen Spazier- und Wandermöglichkeiten, des Kindergarten, des Freibades und auch wegen der Reithalle als Landesleistungszentrum. Dennoch ist dies alles ein Mehrwert für Oberbieber, von daher rief Ingrid Ely-Herbst in ihrer Funktion als Ortsvorsteherin dazu auf, eine gemeinsame Unterschriftensammlung anzugehen. Anstatt diese zu unterstützen, online oder in Papierform, gibt es plötzlich eine zweite Liste der neu gegründeten FWG. „Wir waren doch sehr verwundert warum die bestehende Aktion nicht unterstützt wird“ merkt Lana Horstmann an. „Es geht uns um die Sache, um Oberbieber und nicht um einen Wettbewerb zwischen den Parteien“, ergänzt Maren Dümmler „da nun beide Listen gut gefüllt sein sollten, wäre eine Zusammenführung das einzig Sinnvolle.“