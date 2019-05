Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

MAINZ – Menschen mit Behinderungen – Erklärvideo zu Kommunalwahlen in Leichter Sprache – „Mit unserem Erklärvideo in Leichter Sprache wollen wir Barrieren abbauen und Menschen mit Lernschwierigkeiten ermutigen, sich bei den Kommunalwahlen am 26. Mai zu beteiligen“, erklärten Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und der Landesbehindertenbeauftragte Matthias Rösch.

Das Sozialministerium hat ein Video mit Beschreibungen der Kommunalwahlen in Leichter Sprache veröffentlicht. Der Entstehungsprozess ist von einer Prüfgruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten (so genannte Menschen mit geistiger Behinderung) begleitet und überprüft worden. Leichte Sprache ist eine Sprachvariante mit festen Regeln, um Inhalte verständlicher zu machen. Beispielweise verwendet die Leichte Sprache kurze Sätze, sie vermeidet Fremdwörter und sie hilft mit Beispielen, komplizierte Sachverhalte zu erklären.

In den Städten und Gemeinden werden wichtige Entscheidungen getroffen. Wie oft fährt der Bus, wo kann gebaut werden und wie viele Kindergärten werden gebraucht? Diese Entscheidungen betreffen alle Menschen vor Ort in den Kommunen. Deshalb sollen viele Menschen an den Kommunalwahlen teilnehmen. „Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen aktuellen Urteilen die Grundrechte der Menschen mit Behinderungen gestärkt, sich an Wahlen zu beteiligen. Mit unserem Video möchten wir einen Beitrag leisten, dass Menschen mit Behinderungen aktiv ihr Wahlrecht wahrnehmen können. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen“, so Bätzing-Lichtenthäler und Rösch abschließend.

Das Erklärvideo können Sie auf der Ministeriumshomepage sowie über die Social-Media-Kanäle des Sozialministeriums auf Facebook, Twitter und Youtube anschauen.