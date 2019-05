Veröffentlicht am 3. Mai 2019 von wwa

HAMM – Neues Vorstandsmitglied bei der Volksbank Hamm/Sieg eG – Thomas Kölzer, diplomierter Bankbetriebswirt (ADG), wurde mit Wirkung vom 01.Mai 2019 zum neuen hauptamtlichen Vorstandsmitglied ernannt.

Sein beruflicher Werdegang im Hause der Hammer Genossenschaftsbank begann am 01. August 1989 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach erfolgreichem Abschluss im Jahr 1991 übernahm er zunächst Tätigkeiten im Bereich Datenkontrolle, später zunehmend Aufgaben der Innenrevision. Bereits im Jahr 1995 konnte er durch seine überdurchschnittlichen Leistungen die Leitung der Innenrevision übernehmen. Er absolvierte zahlreiche Seminare an der Akademie Deutscher Genossenschaften bis zum Abschluss als diplomierter Bankbetriebswirt (ADG). Am 01.März 2017 wurde er zum Prokuristen ernannt.

Als Vorstand wird Thomas Kölzer für den Marktfolgebereich zuständig sein und leitet die Genossenschaftsbank zukünftig zusammen mit seinem Vorstandskollegen Dieter Schouren.

Hierzu übermittelten Dieter Schouren, sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Heinz-Georg Schumacher und auch die Kolleginnen und Kollegen der Volksbank Hamm/Sieg eG Glückwünsche.

Foto: (v.l.): Aufsichtsratsvorsitzender Heinz-Georg Schumacher, Vorstandsmitglieder Thomas Kölzer und Dieter Schouren.