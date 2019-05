Veröffentlicht am 3. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellungseröffnung „Natur – sehen – schätzen – pflegen“ – Die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen lädt zur Eröffnung der Ausstellung „Natur – sehen – schätzen – pflegen“ am Samstag, den 18. Mai 2019, um 16.00 Uhr ein. James Partoir wird die Vernissage musikalisch begleiten. Er ist ein deutscher Fingerstyle-Gitarrist und -Komponist aus Marburg. Fotos als detailverliebte Einzelportraits von Blumen und Tieren stellt Anne Nadine Birkenbeul aus. Die Porzellanmalerin Micaela Iskenius präsentiert Bilder der Natur in verschiedenen Techniken. Der NABU Altenkirchen präsentiert seine Beiträge zur Pflege der heimischen Natur und erinnert die Besucher/innen an die fotografische Arbeit von E.O. Albrecht. Die Ausstellung ist bis 09. August 2019 an Werktagen zwischen 09:00 und 16:00 Uhr zu besichtigen.