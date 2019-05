Veröffentlicht am 3. Mai 2019 von wwa

NISTERTAL – Kulinarisch-musikalische Reise in Nistertal – Noch ein Geschenk für Muttertag gesucht? Dann kommt hier die Lösung. Es gibt noch wenige Karten für eine kulinarisch-musikalische Reise am Sonntag, 19. Mai, zwischen 11:00 und 15:00 Uhr auf dem Birkenhof in Nistertal.

Der Förderverein Lions Club Bad Marienberg e.V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit Musical!Kultur Daaden eine Matinée für einen guten Zweck.

Zu dem sicherlich unvergleichlichen Hörgenuss aus mitreißenden und berührenden Gesangs- und Tanzeinlagen der Sänger und Sängerinnen aus Daaden werden kulinarische Leckerbissen von Küchenmeister Detlev Ueter aus Koblenz serviert.

Der Lions Club Bad Marienberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, überall da zu helfen, wo sich Menschen in körperlicher und seelischer Not befinden: regional – national – international. Mit seinem aktuellen Projekt für Waisenhäuser hilft er auf internationaler Ebene in Kathmandu/Nepal. (Doris Kohlhas)

Die Tickets, sind nur im Vorverkauf auf dem Birkenhof erhältlich und kosten 50 Euro.