Veröffentlicht am 8. Mai 2019 von wwa

ROMMERSDORF – Großer Paul Kuhn-Abend mit dem Rhine Phillis Orchestra – Dem großen deutschen Jazz-Musiker und Arrangeur Paul Kuhn widmet das Rhine Phillis Orchestra am Dienstag, 9. Juli, 20:15 Uhr, im Rahmen der Rommersdorf Festspiele im Englischen Garten einen speziellen Abend. Das Besondere ist, dass mit dem Leiter Ralf Hesse und der Solistin Gaby Goldberg zwei Musiker auf der Bühne stehen, die noch mit Kuhn zusammengearbeitet haben. Die Besucher können sich auf Titel wie „Fly me to the moon“ oder „Can´t help lovin´ that man of mine“ freuen. Foto Ralf Hesse: Effing, Münster Foto Gaby Goldberg: privat

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de