Veröffentlicht am 7. Mai 2019 von wwa

ROMMERSDORF – Festspiele zeigen „Shakespeare in Love“ – Als Film wurde „Shakespeare in Love“ mit sieben Oscars prämiert. Die Geschichte des Jungautors W. Shakespeare, der sich in Lady Viola verliebt, die wiederum aber einen Lord heiraten muss, ist auch als Theaterstück herrlich komisch und hemmungslos romantisch. Das Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel bringt das Schauspiel mit viel Musik am Samstag, 6. Juli, um 20:15 Uhr auf die Bühne im Englischen Garten der Neuwieder Rommersdorf Festspiele.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de