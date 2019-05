Veröffentlicht am 3. Mai 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Etwa 15.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, 02. Mai, in Betzdorf. Ein 51jähriger Autofahrer hatte mit seinem Pkw die Straße Imhäusertal befahren und beabsichtigte nach links in die Friedrichstraße einzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 37jährigen Autofahrers, der die Friedrichstraße von Alsdorf kommend in Richtung Betzdorf befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und es entstand hoher Sachschaden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Quelle: Polizei