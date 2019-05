Veröffentlicht am 2. Mai 2019 von wwa

PRACHT – Frauenchor fährt zur Weinprobe und zur Drosselgasse nach Rüdesheim – Der Frauenchor Pracht lädt alle aktiven und passiven Mitglieder am Samstag den 25. Mai 2019 zu ihrem Tagesausflug nach Stein-Bockenheim und Rüdesheim ein. Als erstes Ziel wird das Weingut „Böhler“ in Stein-Bockenheim angefahren, dort erwartet die Prachter eine zünftige Weinprobe mit Spundekäs und Brezeln. Danach fahren sie weiter nach Rüdesheim wo in der berühmten „Drosselgasse“ ein Tisch reserviert ist um dort ein paar schöne Stunden zu verbringen. Abfahrt ist am 25. Mai um 12:00 Uhr ab ehemalige Tankstelle in Pracht. Der Fahrpreis beträgt für passive Mitglieder circa 30,00 Euro. Es können auch Nichtmitglieder teilnehmen (Mehrpreis 10,00 Euro). Anmeldungen und nähere Auskünfte sind bei Isolde Krämer 02682 1585 oder allen Vorstandsmitgliedern zu erfragen.