ALTENKIRCHEN – Chinesisch – Sprach- und Landeskunde für Anfänger in Altenkirchen – China hat sich längst zum Global Player entwickelt. Es ist nicht nur eine wirtschaftliche und industrielle Weltmacht geworden, das Land bietet ebenso eine Fülle von interessanten Reisezielen – vielleicht für so manchen Grund genug, sich mit der chinesischen Sprache zu beschäftigen.

In dem neuen Schnupperkurs ab Freitag, 17. Mai lernen die Teilnehmer zunächst, sich mit dem Klang, den Tonmelodien und der Aussprache des Chinesischen vertraut zu machen. Mit einfachen Sätzen zum Begrüßen und Verabschieden, sich Vorstellen und kleinen Dialogen finden die Teilnehmenden einen leichten Einstieg in diese Weltsprache, so dass die Kommunikation bei Reisen oder bei Gesprächen mit Besuchern aus China einen neue Qualität bekommt. Daneben erhalten die Sprachkursteilnehmer in deutscher Sprache landeskundliche Informationen und kulturelles Hintergrundwissen. Die Abende, sechs Termine jeweils freitags in der Zeit von 19:30 bis 21:00 Uhr, schließen mit praktischen Hinweisen, wie man sich angemessen bei Begegnungen in China verhalten sollte. Der Kurs unter der Leitung von Mei Wang (Muttersprachlerin) richtet sich an Spracheinsteiger, die sich mit der chinesischen Sprache und Kultur auseinander setzen möchten. Die Kursgebühr beträgt auf der Grundlage von sechs Teilnehmenden 37,50 Euro. Anmeldungen oder weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 02681-812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.