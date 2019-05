Veröffentlicht am 2. Mai 2019 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei vom 06. bis 10. Mai –

Montag, 06. Mai: in Freckwinkel auf der L 143 in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Bonn auf der Franz-Josef-Strauss-Allee und in Rheinbach auf der L 492;

Dienstag, 07. Mai: in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Beuel auf der Oberkasseler Straße, in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße und in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring;

Mittwoch, 08. Mai: in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Endenich auf der Röckumstraße, in Bad Honnef auf der L 247 und in Beuel auf dem Siebenmorgenweg;

Donnerstag, 09. Mai: in Rottbitze auf der L 247, in Bonn am Rathenauufer, in Stieldorf auf der Oelinghovener Straße und in Sechtem auf der Bahnhofstraße;

Freitag, 10. Mai: in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße und in Niederbachem auf der L 123. Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet erfolgen. Quelle: Polizei