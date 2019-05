Veröffentlicht am 2. Mai 2019 von wwa

KOBLENZ – Saisoneröffnung Koblenzer Gartenkultur im Schlosspark – Genauso hatten es sich die Kooperationspartner der Koblenzer Gartenkultur gewünscht: Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lockten über 6.000 Besucher in den Schlosspark. Es war ein Auftakt nach Maß in die Gartensaison 2019. Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, David Langner, eröffnete Saison der Koblenzer Gartenkultur gemeinsam mit den Kooperationspartnern vor dem Kurfürstlichen Schloss. Es schloss sich ein Rundgang durch den Schlosspark an, um die Aussteller zu begrüßen und sich über das Angebot zu informieren.

Für Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber gab es viel zu entdecken. Bei der Pflanzentauschbörse der BUGA-Freunde Koblenz herrschte schon ganz früh am Morgen großer Andrang. Vereinsmitglieder boten Pflanzen aus ihren Gärten an. Mitglieder des Teams Staudenpflege hatten auch etwa für diesen Tag Pflänzchen gezogen. Ursula Zipser brachte 150 Tomatenpflanzen besonderer Sorten mit, die natürlich schnell den Besitzer wechselten.

Viele Besucher/innen suchten Rat beim Pflanzendoktor Wilfried Mathy. In Lehrbaustelle des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesens zeigten die Auszubildenden ihr Können.

Die BUGA-Freunde Koblenz übergaben den Gästen gerne die Einladung, zugleich Eintrittskarte für ihre Geburtsfeier, dem Bürgerfest am 18. August in Form einer kleinen Staude.

Der Gärtnermarkt im Zirkularbau Süd wurde auch in diesem Jahr wieder von ausgewählten Ausstellern belebt. Das Angebot reichte von Rosen, Kräutern, Stauden und besonderen Gewächsen für den heimischen Garten bis hin zu gestalterischen Elementen. Ein kleiner Rasenroboter drehte als Anschauungs-objekt seine Runden über den ohnehin sehr gepflegten Rasen des Schlossparks. Gartengestaltung war das Thema am Stand eines Garten- und Landschafts-bauers. Hier konnte man sich Vorschläge für seinen eigenen Garten machen lassen und diese die Variationen auf dem großen Bildschirm von allen Seiten betrachten. Die Rhein-Mosel-Werkstatt bot ihre eigens zur BUGA 2011 gestalteten Rontondo-Liegen an und sie wurden auch gerne gleich vor Ort getestet.

Im festlichen Ambiente des Gartensaals im Schloss präsentierten sich erneut eine Ausstellung mit besonderen Bonsai-Exponaten. Die Exponate des Bonsai Teams Koblenz Mittelrhein e.V. waren nicht nur zu bewundern, man konnte den Mitgliedern bei der Gestaltung und Pflege ihrer faszinierenden Ausstellungsstücke über die Schulter schauen. Mit einer kleinen, feinen Ausstellung im Foyer des Kurfürstlichen Schlosses begeisterten Mitglieder unseres Ohara Chapters Frankfurt, früh angereist aus nah und fern, die sehr zahlreichen Besucher/innen.

Die BUGA-Freunde Koblenz präsentieren besondere Fotos der Ausstellung „Kennen Sie Koblenz?“- Ansichten des Fotografen Heinrich Wolf, auf der Mittelachse zwischen den Orangeriebäumen vor dem Kurfürstlichen Schloss. Diese ausgewählten Exponate sind eine Ergänzung der Retrospektive auf die Stadt Koblenz in den 1950er bis 1980er Jahre, die in der Koblenzer Seilbahn zu sehen ist.

Im Zirkularbau (Nord) flitzten Modellschiffe für die Wasserfläche. Beeindruckt sahen die Gäste zu, wie große Holzskulpturen mit Hilfe der Kettensäge entstanden. Die künstlerisch gestalteten Arrangements der Floristen Klasse der Berufsbildenden Schule wirkten auf dem stattgrünen Rasen des Schlossparks besonders imposant.

Gerne schauten die Gäste beim Spinnen zu, informierten sich beim Imker, bestaunten Greifvögel und genossen die Genussangebote entlang der langen Tafel. „Es war aus unserer Sicht eine rundum gelungene Veranstaltung – ein erfolgreicher Auftakt für den bunten Strauß von rund 40 großen und kleinen Terminen der Koblenzer Gartenkultur (KOGA), die über den Sommer bis Ende Oktober folgen werden. Wir führen das Erbe der BUGA 2011 fort und machen auch im achten Jahr danach jährlich eine kleine BUGA in den drei Parks und an besonderen Orten,“ sagt Anna Maria Schuster Pressesprecherin der KOGA. Fotos: Becker Weitere Fotos befinden sich in der Galerie