Veröffentlicht am 2. Mai 2019 von wwa

HERDORF – Autos bei Sparkassen-Lotterie gewonnen – Bei der Zusatzauslosung der PS-Sparkassen-Lotterie konnten sich wieder einige Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg über Hauptgewinne freuen. Gemeinsam mit Sascha Eckhardt, dem Leiter der Geschäftsstelle Herdorf, und Kundenberaterin Raphaela Graß überreichte Vorstandsmitglied Michael Bug einen Autogewinn an einen Kunden aus dem Marktbereich Betzdorf. Der Gewinner konnte sich über einen BMW X3 xdrive 20i freuen. Das sich PS-Sparen – die Lotterie der Sparkassen – für die Lotterieteilnehmer lohnt, zeigt die Tatsache, dass in diesem Jahr nach der Zusatzauslosung noch ein BMW 218i Cabrio und ein Geldgewinn von 10.000 Euro an Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg überreicht übergeben werden konnten.

Derzeit nehmen Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg monatlich mit über 140.000 Losen an der PS-Lotterie teil, die von den Sparkassen in Rheinland-Pfalz ausgerichtet wird. Jedes Los verschafft seinem Besitzer in 12 monatlichen Ziehungen die Möglichkeit auf Gewinne in Höhe von bis zu 25.000 Euro. Jeden Monat besteht darüber hinaus die Chance auf den Gewinn eines Autos. Bei der jährlichen Zusatzauslosung gibt es neben Geldgewinnen bis 50.000 Euro auch Autos und Reisegutscheine zu gewinnen.

PS-Lose sind für 5 Euro in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Westerwald-Sieg als Dauerlos erhältlich. PS-Los-Besitzer profitieren dabei doppelt. Von dem Kaufpreis werden 4 Euro als Sparbetrag dem Kundenkonto gutgeschrieben. Der Restbetrag von 1 Euro splittet sich in den Lotterieeinsatz und einen Spendenbetrag, den die Sparkasse im Laufe eines Jahres an zahlreiche regionale Spendenempfänger ausschüttet. Mit ihren PS-Losen unterstützten die Lotterieteilnehmer dadurch in 2018 gemeinnützige und soziale Einrichtungen und Vereine im Westerwaldkreis und im Kreis Altenkirchen mit einem Gesamtbetrag von 480.000 Euro.

Foto: Übergaben das Auto an die glücklichen Gewinner: Raphaela Graß (Kundenberaterin Geschäftsstelle Betzdorf) und Sascha Eckhardt (Leiter Geschäftsstelle Herdorf)