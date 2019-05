Veröffentlicht am 1. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule präsentiert neue Ausstellung „Farbenmut“ – Die Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Farbenmut“, die ab Sonntag, 19. Mai im Gebäude der Kreisvolkshochschule Altenkirchen zu sehen sein wird, verspricht vielseitig zu werden. Petra Moser ist es gelungen, acht unterschiedliche Künstlerinnen für das Projekt zu gewinnen.

In der neuen Ausstellung zeigen acht Frauen aus der Region ihre Bilder, die alle im Atelier Petra Moser in Hamm entstanden sind. Motive, Herangehensweise und die benutzten Techniken sind so unterschiedlich wie die Malerinnen selbst. Was alle verbindet ist sicherlich die Erkenntnis, dass Malen auch immer eine Entdeckungsreise zu sich selbst sein kann.

Christel Bock, Helene Chwatinski, Michaela Grüdl-Keil, Brigitte Lenz, Sabine Schneider, Silvia Schneider, Andrea Seidel-Ems und Marina Sorokvasin zeigen unter dem gemeinsamen Thema „Farbenmut“ ein buntes Spektrum ihres Könnens.

Zu Beginn der Ausstellung lädt die Kreisvolkshochschule am Sonntag, 19. Mai um 15:00 Uhr zu einer kostenfreien Führung mit den Malerinnen ein, die auch musikalisch und lyrisch umrahmt wird.

Anmeldungen oder weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.