Veröffentlicht am 5. Mai 2019 von wwa

BÜRDENBACH – Sitzung des Ortsgemeinderates Bürdenbach – Am Dienstag, dem 14. Mai 2019, findet ab 19:00 Uhr in der „Grillhütte“ in Bürdenbach eine öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2016 sowie Beschlussfassung über die Erteilung der Entlastung nach § 114 GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2017 sowie Beschlussfassung über die Erteilung der Entlastung nach § 114 GemO; Beratung und Beschlussfassung über die Bildung eines Umlegungsausschusses; Verschiedenes.

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten.

Rosi Puderbach Ortsbürgermeisterin