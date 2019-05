Veröffentlicht am 1. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hexen und Maibaum – wildes Treiben im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Es ist schon Tradition im DRK Seniorenzentrum, dass jährlich immer wiederkehrend zum 1. Mai eine junge Maie während eines kleinen Festes geschmückt und vor dem Hause aufgestellt wird. Zu Beginn des diesjährigen Festes, das bei strahlendem Sonnenschein vor dem Hause stattfinden konnte, strömten wilde Hexen mit ihren Besen in das Rund aus Bewohnern, Gästen und Angehörigen. Sie tanzen umher und kehrten an allen Ecken und Kanten, um so den Winter endgültig auszutreiben. Hoffentlich haben sie auch genug gekehrt!?!? Der Maibaum wurde geschmückt und zum Himmel hoch, unter großem Applaus aufgerichtet. Es wurden Lieder gesungen und getanzt um den Mai willkommen zu heißen und mit einem kräftigen Schluck Maibowle zu begrüßen. Jetzt war alles getan, der Mai konnte kommen! (anar) Fotos: Artelt