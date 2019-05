Veröffentlicht am 1. Mai 2019 von wwa

WALLMENROTH – Verkehrsunfall auf der B 62 – An der Einmündung der nach Katzwinkel führenden Kreisstraße auf die B62 in Wallmenroth kam es am Dienstagnachmittag, 30. April, gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 47jährige Fahrer eines aus Katzwinkel kommenden Pkw beabsichtigte an der Einmündung auf die B62 einzubiegen, übersah dabei jedoch die vorfahrtberechtigte 44jährige Fahrerin des Unfallbeteiligten Pkw. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurden beide Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt. Quelle: Polizei